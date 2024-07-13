Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı: En az 100 kişi öldü onlarca kişi yaralandı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 50 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Hamas yaptığı açıklamada saldırıda 100 kişinin şehit olduğunu duyurdu.