16 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Katil İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni aşamaya geçti! Son durum ne?
Katil İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında yeni bir aşamaya geçti. Tankların kente girdiği bildirildi. Hava saldırılarının da yoğunlaştığı son operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarından Ürdün’den aktaran Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgede yaşanan son durumu değerlendirdi.