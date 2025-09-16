16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Katil İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni aşamaya geçti! Son durum ne?
Katil İsrail Gazze’ye saldırılarında yeni aşamaya geçti! Son durum ne?

Katil İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni aşamaya geçti! Son durum ne?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 22:53
Güncelleme:16.09.2025 22:53
Katil İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında yeni bir aşamaya geçti. Tankların kente girdiği bildirildi. Hava saldırılarının da yoğunlaştığı son operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarından Ürdün’den aktaran Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgede yaşanan son durumu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail Gazze’ye saldırılarında yeni aşamaya geçti! Son durum ne?
İsrail Gazze’yi topyekün işgale başladı
İsrail Gazze'yi topyekün işgale başladı
Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak
“Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak”
İsrail’den Gazze’ye Gideon’un Savaş Arabaları II saldırısı
İsrail’den Gazze’ye “Gideon’un Savaş Arabaları II” saldırısı
Rusya, Ukrayna’da üniversite binasını vurdu
Rusya, Ukrayna'da üniversite binasını vurdu
Katil İsrail Yemen’i bir kez daha vurdu!
Katil İsrail Yemen’i bir kez daha vurdu!
Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar
Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar
Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti!
Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti!
Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki!
Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki!
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı!
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı!
İsrail Gazze’de işgali genişletiyor!
İsrail Gazze'de işgali genişletiyor!
Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar
Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar
ABD’nin silah satışları iptal oldu!
ABD’nin silah satışları iptal oldu!
Daha Fazla Video Göster