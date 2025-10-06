06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Katil İsrail aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Katil İsrail aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti

Katil İsrail aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 16:07
Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor
Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerliyor
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
Fransa’da siyasi kriz! Lecornu istifa etti
Fransa'da siyasi kriz! Lecornu istifa etti
İngiltere’de maskeli kişiler cami kundakladı
İngiltere'de maskeli kişiler cami kundakladı
Everest’te bin kişi dağda mahsur kaldı
Everest’te bin kişi dağda mahsur kaldı
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Başlarına dron yağdı!
Başlarına dron yağdı!
Polisten kaçarken kaza yaptılar!
Polisten kaçarken kaza yaptılar!
Daha Fazla Video Göster