Ukrayna ile Rusya arasındaki yüksek gerilim ABD, AB ve NATO'dan gelen tepkilerle bölgenin sorunu olmaktan çıktı. Aslında Kiev-Moskova hattındaki gerilim bir anda gelişmedi. Süreci anlayabilmek için 2004 yılının sonlarında yaşanan ve sonrasında Kiev'de iktidar değişikliğine yol açan turuncu devrime iyi bakmak gerekiyor. Peki bu günlere nasıl gelindi? Donbass gerilimi Türkiye'ye nasıl yansır? Bölgede neler oluyor ve en kritik soru; gerilim bir savaşa dönüşür mü?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN