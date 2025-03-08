08 Mart 2025, Cumartesi
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Kanada Başbakanı Trudeau canlı yayında ağladı! Trump baskısı mı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır sert sözlerle hedef aldığı Kanada Başbakanı Jusiın Tredeau, düzenlediği son basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında gözleri dolan Kanada liderinin duygusal anları dünya basınında "Trump Trudeau'yu ağlattı" şeklinde yankı buldu.