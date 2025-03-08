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Kanada Başbakanı Trudeau canlı yayında ağladı! Trump baskısı mı?

Kanada Başbakanı Trudeau canlı yayında ağladı! Trump baskısı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 09:50
ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır sert sözlerle hedef aldığı Kanada Başbakanı Jusiın Tredeau, düzenlediği son basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında gözleri dolan Kanada liderinin duygusal anları dünya basınında "Trump Trudeau'yu ağlattı" şeklinde yankı buldu.
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Kanada Başbakanı Trudeau canlı yayında ağladı! Trump baskısı mı?
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