28 Haziran 2024, Cuma
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Kanada, Almanya ve Hollanda'dan “Lübnan'ı terk edin” uyarısı
Lübnan-İsrail gerilimi tırmanırken Tel Aviv tarafından tehdit geldi. İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant, "Lübnan'ı taş devrine döndürürüz" dedi. Batılı ülkeler ise alarma geçti. Kanada'nın ardından Almanya ve Hollanda da vatandaşlarına “Lübnan'ı terk edin” çağrıları yapmaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.