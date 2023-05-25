25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kan donduran rapor! 451 rahibin çocukları taciz ettiği belgelendi

Kan donduran rapor! 451 rahibin çocukları taciz ettiği belgelendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 06:06
Güncelleme:25.05.2023 06:08
ABD'nin Illinois eyaletinde valilik, Katolik kiliselerinde yaşanan taciz ve istismar iddialarını mercek altına aldı. En az 2 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını belgeleyen soruşturma kapsamında suçu kanıtlanan rahip sayısı ise 103'ten 451'e çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kan donduran istismar raporu! 451 rahip...
Kan donduran istismar raporu! 451 rahip...
Rus gemisine saldırı girişimi
Rus gemisine saldırı girişimi
O ülkede kuş gribi alarmı
O ülkede kuş gribi alarmı
ABD’de Türk kadına korkunç saldırı!
ABD'de Türk kadına korkunç saldırı!
ABD’deki Türk evine saldırı anı kamerada!
ABD'deki Türk evine saldırı anı kamerada!
İtalya’da boyalı saldırı! Aşk Çeşmesi siyaha bulandı
İtalya'da boyalı saldırı! Aşk Çeşmesi siyaha bulandı
Gece gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar panik yaşadı
Gece gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar panik yaşadı
Alman medyasında Başkan Erdoğan’a övgüler!
Alman medyasında Başkan Erdoğan’a övgüler!
Seçimler 2. tura kaldı!
Seçimler 2. tura kaldı!
Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi!
Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi!
New York kenti çöküyor
New York kenti çöküyor
Şarjdaki elektrikli scooter böyle patladı
Şarjdaki elektrikli scooter böyle patladı
Daha Fazla Video Göster