Kan donduran rapor! 451 rahibin çocukları taciz ettiği belgelendi

ABD'nin Illinois eyaletinde valilik, Katolik kiliselerinde yaşanan taciz ve istismar iddialarını mercek altına aldı. En az 2 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını belgeleyen soruşturma kapsamında suçu kanıtlanan rahip sayısı ise 103'ten 451'e çıktı.

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