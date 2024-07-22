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Kamala Harris adaylığa ne kadar yakın?

Kamala Harris adaylığa ne kadar yakın?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 12:43
Joe Biden’ın çekilmesi yarışı nasıl etkiler? ABD’de süreç nasıl işleyecek? Kamala Harris adaylığa ne kadar yakın? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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