Joe Biden’ın çekilmesi yarışı nasıl etkiler? ABD’de süreç nasıl işleyecek? Kamala Harris adaylığa ne kadar yakın? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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