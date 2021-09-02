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Kabil Havalimanı'nda uçuşlar başlayacak! Çalışmaları A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 13:32
Son dakika haberi... Dünyanın gözü Afganistan'da yaşanan olaylarda. Kabil Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor. Reuters'ın Al-Jazeera kanalına dayandırdığı haberinde bildirdiğine, Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. A Haber havalimanını görüntüledi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, çalışmaları bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... Dünyanın gözü Afganistan'da yaşanan olaylarda. Kabil Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor. Reuters'ın Al-Jazeera kanalına dayandırdığı haberinde bildirdiğine, Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. A Haber havalimanını görüntüledi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, çalışmaları bölgeden aktardı.

Sali, "Kabil Havalimanı'nın açılması için hummalı bir çalışma var. Kabil Belediyesi işçileri buranın açılması için çalışmaları yürütüyor. Birkaç gün önce burası tamamen kapalıydı. An itibariyle buradaki dikenli teller kaldırılıyor. Kontrol kulesinde de şu anda çalışmalar başlamış durumda. Burası iç hatlar seferinin yapıldığı o terminal. Terminalin girişinde yine bir temizlik çalışması var biran önce açılması için buradaki yetkililer çalışma yürütüyor. Artık özel kuvvetler güvenliği sağlıyor. Burası yavaş yavaş açılmaya başladı barikatlar vardı normal hayatına dönmeye başladı. A Haber televizyonu özel olarak burada şu anda. Gördüğünüz üzere ofisler açılıyor temizlik yapılıyor en kısa sürede havalimanı çalışır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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Çalışmaları A Haber görüntüledi
Çalışmaları A Haber görüntüledi
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