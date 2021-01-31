Joe Biden döneminde Rusya ile ABD arasında Karadeniz’de ilk restleşme

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, göreve başladıktan sonra Rusya ile ilk gerilim yaşanıyor. ABD’ye ait füze yüklü savaş gemisi Karadeniz'e giriş yaptı. Rusya ise ABD’ye anında karşılık vererek karşısına "Amiral Makarov" firkateynini çıkardı. Yaşanan gerilime dair tüm detayları Moskova’dan A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev'de aktardı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, göreve başladıktan sonra Rusya ile ilk gerilim yaşanıyor.

ABD'ye ait füze yüklü savaş gemisi Karadeniz'e giriş yaptı.



Rusya ise ABD'ye anında karşılık vererek karşısına "Amiral Makarov" firkateynini çıkardı.

Yaşanan gerilime dair tüm detayları Moskova'dan A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev'de aktardı.