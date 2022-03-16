Joe Biden canlı yayında imzayı attı! Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yardım

Son dakika... Kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna savaşına dair flaş mesajlar verdi. "Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Ağır bir bedel ödemeli" diyen Biden, "Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndereceğiz" mesajını verdi. Konuşması sonrası Biden Ukrayna'ya yardım paketini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

"Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Ağır bir bedel ödemeli" diyen Biden, "Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndereceğiz" mesajını verdi.

TOPLAM YARDIM 800 MİLYON DOLAR

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren toplamda 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.