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Jim Carrey’den gülme garantili Joe Biden taklidi

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Giriş: 07.10.2020 22:03
Güncelleme:07.10.2020 22:14
ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleşecek olan Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı kızışıyor. ABD’de 1975'ten beri yayınlanan skeçlerin yer aldığı komedi türünde 'Saturday Night Live' programı 46’ncı sezonuyla ekrana döndü. Program sezona, ünlü oyuncuların başkan adayı Joe Biden ve Donald Trump arasındaki ABD başkanlık seçimleri tartışma parodisiyle başladı. Programda Jim Carrey Joe Biden’i, Alec Baldwin ABD Başkanı Donald Trump ve Maya Rudolph da Kamala Harris taklitleriyle seyirci karşısına çıktı. Joe Biden taklidi ile büyük beğeni topladı.
Carrey’den gülme garantili Biden taklidi
Carrey’den gülme garantili Biden taklidi
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