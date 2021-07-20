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Jeff Bezos'un uzay yolculuğu! Tarihi uçuş 11 dakika sürdü

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Giriş: 20.07.2021 16:53
Milyarder Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'in roketiyle uzaya fırlatıldı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik ediyor. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder olacak.
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