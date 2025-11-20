20 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İngiltere Rus casus gemisini vuracak mı?
İngiltere Savunma Bakanı, Rusya’ya ait Yantar isimli casus gemisinin son haftalarda ikinci kez Birleşik Krallık sularına girdiğini açıkladı. Bakan, geminin rotasını değiştirmesi halinde “askerî seçeneklerin hazır olduğunu” belirtti. Rusya–İngiltere hattındaki gerilimin son durumunu A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.