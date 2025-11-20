İngiltere Rus casus gemisini vuracak mı?

20 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 20.11.2025 16:54
İngiltere Savunma Bakanı, Rusya’ya ait Yantar isimli casus gemisinin son haftalarda ikinci kez Birleşik Krallık sularına girdiğini açıkladı. Bakan, geminin rotasını değiştirmesi halinde “askerî seçeneklerin hazır olduğunu” belirtti. Rusya–İngiltere hattındaki gerilimin son durumunu A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
