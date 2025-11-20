Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti Gazze’yi vurdu

Terör devleti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye bir kez daha saldırdı. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Orta Doğu'da da saldırganlığını artırdı. İşgal ordusu Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'a art arda hava saldırıları düzenledi. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, A Haber'de son gelişmeleri aktardı.

