Gazze’de Çocuk Sinema Festivali düzenlendi

İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde çocuklar için sinema festivali düzenlendi. Festivale katılanlardan Elin Miqdad, "Bugün Rashad Al-Shawa Merkezi'ndeki festivale diğer çocuklar gibi mutlu olmak için geldim. Küçükken hayat çok daha güzeldi. Ama şimdi acı dolu, bombalamalar, yerinden edilme ve yıkımların ortasında yaşıyoruz. Bombalar her yerde bizi takip ediyor" dedi.

