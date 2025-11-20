Gazze’de Çocuk Sinema Festivali düzenlendi

20 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 23:03
İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde çocuklar için sinema festivali düzenlendi. Festivale katılanlardan Elin Miqdad, "Bugün Rashad Al-Shawa Merkezi'ndeki festivale diğer çocuklar gibi mutlu olmak için geldim. Küçükken hayat çok daha güzeldi. Ama şimdi acı dolu, bombalamalar, yerinden edilme ve yıkımların ortasında yaşıyoruz. Bombalar her yerde bizi takip ediyor" dedi.
