20 Kasım 2025, Perşembe
Trump yönetimin başını ağrıtan "Epstein skandalı"
ABD Başkanı Donald Trump, çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılandığı dönemde cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin tüm dosyaların kamuoyuna açılmasını öngören tasarıyı imzaladığını duyurdu. Gelişmenin ardından süreçte hangi adımların atılacağına dair ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.