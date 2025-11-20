Trump yönetimin başını ağrıtan "Epstein skandalı"

20 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 20.11.2025 16:53
ABD Başkanı Donald Trump, çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılandığı dönemde cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin tüm dosyaların kamuoyuna açılmasını öngören tasarıyı imzaladığını duyurdu. Gelişmenin ardından süreçte hangi adımların atılacağına dair ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
