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Japonya'da 7.1'lik deprem: Can kaybı 28'e yükseldi

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, can kaybına depremle bağlantısı incelenen vakaların da dahil edildiğini açıklarken, bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremin ardından hasar gören binalarda ve sanayi tesislerinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi uluslararası destek mesajları için teşekkür ederek hükümetin tüm imkanlarıyla afetzedeler için sahada olduğunu belirtti. Japonya Meteoroloji Ajansı ise önümüzdeki günlerde benzer büyüklükte artçı depremler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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