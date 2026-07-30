İspanya'nın Castellon bölgesindeki orman yangınına müdahale devam ediyor

İspanya'nın Castellon bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. La Vall d'Uixo kentindeki yangın bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale gerçekleştiriyor. Yangın bölgesinde söndürme uçakları ve helikopterler de görev yapıyor. Görüntülerde yangın söndürme uçağının ormanlık alana su bıraktığı ve ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü görüldü.