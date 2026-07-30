"İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış: Buldukları cüzdanı polise teslim ettiler

Erzurum'un Oltu ilçesinde üç gencin sergilediği örnek davranış takdir topladı. Atatürk Caddesi'nde buldukları para ve değerli eşyaların bulunduğu cüzdanı hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim eden gençler, cüzdanın 78 yaşındaki Fatma Akkaş'a eksiksiz ulaştırılmasını sağladı. Alışveriş dönüşü cüzdanını düşürdüğünü fark eden yaşlı kadın, polis merkezinden teslim aldığı cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, duyarlı gençlere teşekkür ederek dua etti. O anlar, çevrede bulunanların da takdirini kazandı.