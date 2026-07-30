Hatay'da firari angus paniği: Mahalleliyi sokağa döktü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ahırdan kaçan angus, mahallede paniğe neden oldu. Derince Mahallesi'nde kontrolden çıkan hayvan, sokaklarda koşarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, kaçmaya çalışan mahalle sakinleri güvenli alanlara sığındı. Kaçış sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana gelirken, angus bir süre sonra sahibi tarafından yakalanarak kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan panik ve angusun mahallede dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.