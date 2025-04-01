01 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda patlama!
İzlanda’nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası’nda yer alan yanardağ yeniden faaliyete geçti. İzlanda Meteoroloji Ofisi, bölgede yaşanan sarsıntıların ardından yanardağda yerel saatle 09.45 sıralarında patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamadan yaklaşık bir saat sonra, zeminde 700 metre genişliğinde çatlak oluştuğu ve çatlağın büyümeye devam ettiği belirtildi.