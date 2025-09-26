26 Eylül 2025, Cuma
İtalyan işçiler Akdeniz'i İsrail'e kapatıyor
İtalya’da liman işçileri, İsrail’e yönelik silah sevkiyatını durdurmak amacıyla İspanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Fas ve Almanya’daki işçilerle ortak bir girişim başlattı. Başlatılan girişimin kısa sürede büyük çaplı bir boykota dönüşmesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.