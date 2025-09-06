İtalya’da Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivalinde saldırı hazırlığı yaptığı şüphesiyle 2 Türk vatandaşı festival öncesi tutuklandı. Olay, bir pansiyon sahibinin şüpheli davranışları polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Baskın sırasında 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler savcılığa sevk edildi, sorgulamada cevap vermeyi reddetti. Festival, ilave güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi; çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve bomba arama köpekleri devriye gezdi. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı etkinlik sorunsuz tamamlandı. Normalde karanlıkta kutlanan festivalde ışıkların açık tutulması katılımcıların dikkatini çekti. İtalya Başbakanı Meloni, güvenlik güçlerini hızlı müdahalelerinden dolayı tebrik etti. Yetkililer, soruşturmaların sürdüğünü ve bir şüphelinin firarda olduğunu açıkladı.

