İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü

İtalya’nın en büyük işçi sendikası CGIL öncülüğünde düzenlenen grev kapsamında Roma ve Milano başta olmak üzere birçok kentte on binlerce kişi Gazze ablukasına tepki için yürüdü. Eğitim ve ulaşımda aksamalara yol açan protestolar, hükümet tarafından yasa dışı ilan edilse de sendikalar “meşru” açıklaması yaptı.

