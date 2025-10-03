03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü
İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü

İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 19:48
İtalya’nın en büyük işçi sendikası CGIL öncülüğünde düzenlenen grev kapsamında Roma ve Milano başta olmak üzere birçok kentte on binlerce kişi Gazze ablukasına tepki için yürüdü. Eğitim ve ulaşımda aksamalara yol açan protestolar, hükümet tarafından yasa dışı ilan edilse de sendikalar “meşru” açıklaması yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü
Lorde’den sahnede Filistin’e özgürlük çağrısı
Lorde’den sahnede Filistin’e özgürlük çağrısı
Ben-gvir aktivistleri terörist ilan etti
Ben-gvir aktivistleri "terörist" ilan etti
Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Trump:Hamas’a 6 Ekim’e kadar şans verilecek!
Trump:Hamas'a 6 Ekim'e kadar şans verilecek!
İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü
İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Fas’ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü
Fas'ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü
Pakistan’da Küresel Sumud Filosu’na müdahale protesto edildi
Pakistan’da Küresel Sumud Filosu’na müdahale protesto edildi
Tayland Başbakanı özel uçağını kullanarak organ taşıdı
Tayland Başbakanı özel uçağını kullanarak organ taşıdı
Gazzeliler Mikeno’yu görünce ağladılar
Gazzeliler Mikeno'yu görünce ağladılar
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İtalya’da Sumud filosuna destek!
İtalya'da Sumud filosuna destek!
Daha Fazla Video Göster