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İsveçli başmüzakereciden PKK itirafı: Suç çeteleri PKK/YPG'yi finanse ediyor

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 16:25
İsveç'in NATO üyeliğinden sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, "İsveç'te organize suç çetelerinin terör örgütü PKK/YPG'yi finanse ettiğini" söyledi. Stenström, Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırının ardından NATO kapısını kapatan Türkiye ile temasa geçmek istediğini ifade etti.
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