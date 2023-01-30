İsveçli başmüzakereciden PKK itirafı: Suç çeteleri PKK/YPG'yi finanse ediyor

İsveç'in NATO üyeliğinden sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, "İsveç'te organize suç çetelerinin terör örgütü PKK/YPG'yi finanse ettiğini" söyledi. Stenström, Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırının ardından NATO kapısını kapatan Türkiye ile temasa geçmek istediğini ifade etti.

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