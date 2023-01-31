31 Ocak 2023, Salı
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İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı
İsveç'in Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını bu ayın başı devralmasının ardından İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, AB Konseyi adına Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde AP üyelerine hitap etti. Adalet Bakanı Strömmer, Avrupa ülkeleri arasında organize suçlarla mücadelede daha fazla iş birliği çağrısı yaptı. Strömmer, toplantıda kendisine yöneltilen "Türkiye ile yapılan mutabakata uyacak mısınız" sorusunu ise cevaplamaktan kaçındı.