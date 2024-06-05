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İsraillilerden alçak sözler! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i küstahca hedef aldılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 22:54
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutlayarak  "bayrak yürüyüşü"  gerçekleştirdi.  Yürüyüşe katılan Lanetli kavim Yahudi yerleşimciler alçak sözler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı.
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