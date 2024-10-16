16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı'nda şok!

İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı'nda şok! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 20:28
Filistin'de, özellikle Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci İsrail'e tepkiler dinmiyor. Birçok ülkede aktivistlerin Gazze protestoları devam ederken bir aktivistin savunma sanayi fuarındaki sorusu İsrail çalışanlarında soğuk duş etkisi yarattı. İsrail bölümüne giden aktivistin " "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" sorusuna çalışanların bazıları büyük bir pişkinlikle gülerek cevap verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı’nda şok!
İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı'nda şok!
Denizde sürüklendi! 67 gün sonra...
Denizde sürüklendi! 67 gün sonra...
Ukrayna’da asker kaçağı avı
Ukrayna’da asker kaçağı avı
Kuzey Kore askerleri Ukrayna’da mı?
Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da mı?
İran’ın hazırlıkları neler?
İran’ın hazırlıkları neler?
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru!
Cenevre’de PAB Genel Kurulu’nda İsrail protestosu!
Cenevre’de PAB Genel Kurulu’nda İsrail protestosu!
İran’da petrol rafinerisinde büyük yangın!
İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın!
Venezuela’da petrol terminalinde yangın: 18 yaralı
Venezuela’da petrol terminalinde yangın: 18 yaralı
Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var
Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var
NATO’dan nükleer tatbikat! Rusya müdahale eder mi?
NATO’dan nükleer tatbikat! Rusya müdahale eder mi?
Kore Yarımadası’nda tansiyon yüksek
Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek
Daha Fazla Video Göster