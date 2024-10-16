İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı'nda şok! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?

Filistin'de, özellikle Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci İsrail'e tepkiler dinmiyor. Birçok ülkede aktivistlerin Gazze protestoları devam ederken bir aktivistin savunma sanayi fuarındaki sorusu İsrail çalışanlarında soğuk duş etkisi yarattı. İsrail bölümüne giden aktivistin " "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" sorusuna çalışanların bazıları büyük bir pişkinlikle gülerek cevap verdi.

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