16 Ekim 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı'nda şok! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?
Filistin'de, özellikle Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci İsrail'e tepkiler dinmiyor. Birçok ülkede aktivistlerin Gazze protestoları devam ederken bir aktivistin savunma sanayi fuarındaki sorusu İsrail çalışanlarında soğuk duş etkisi yarattı. İsrail bölümüne giden aktivistin " "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" sorusuna çalışanların bazıları büyük bir pişkinlikle gülerek cevap verdi.