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İsrail'in Şifa Hastanesi iddiasına Norveçli doktor Mads Gilbert'ten yanıt: 2009'dan beri aynı iddialar

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Giriş: 31.10.2023 10:14
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşında 25. güne girildi. Gazze'de katliama imza atan işgalci İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın üs olarak kullandığını iddia ederek hedef göstermesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak 16 yıl Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert terör devletinin iddialarını reddetti.
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