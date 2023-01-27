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İsrail’in saldırıları neden arttı?

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 14:12
İsrail Gazze'de Filistinlilere yönelik hava saldırısı düzenledi. Dünden bu yana yapılan saldırılarda ise 9 filistinli şehit oldu. Bölgede gerginlik sürüyor. Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiye, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı.
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