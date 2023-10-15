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İsrail'i korkutan tüneller

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Giriş: 15.10.2023 13:05
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. ABD merkezli New York Times ise işgalci İsrail'in kanlı planını yazdı. İsrail'in güney Gazze'yi kontrol etme konusunda henüz karar vermediği ancak şehrin güneyi İsrail'in kontrolü dışında kalırsa bazı Hamas liderlerinin hâlâ kaçak kalabileceği belirtiliyor. Gazeteye konuşan İsrailliler kara harekatının risklerinden bahsederken Hamas'ın kazdığı tüneller sebebiyle büyük bir korku yaşıyor. Bir başka risk ise Hamas'a destek veren Hizbullah'ın Lübnan'da yeni bir cephe açması. İsrail'in hedefe koyduğu isim ise üst düzey Hamas yetkilisi Yahya Sinwar. İşgalci Tel Aviv yönetimi 7 Ekim'de saldırılardan Sinwar'ı sorumlu tutuyor ve Hamas liderlerinden Sinwar'ı "yürüyen ölü" olarak niteleyerek intikam yeminleri ediyor. Öte yandan A Haber canlı yayınında ekrana yansıyan görüntüler Filistinli Müslümanlara karşı nasıl bir katliama hazırlanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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