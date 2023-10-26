28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail’den insanlık dışı görüntüler! A Haber görüntüledi: Gazze katliamının gölgesinde alçakça dans ettiler
İsrail 20 gündür Gazze'ye ölüm yağdırırken, bir yandan da sınırda sevkiyat hareketliliği devam ediyor. ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan da sınırda yayın yaptığı sırada Aşkelon'da arabayla yaklaşan iki İsrailli, bölgede katliam sürerken müziği açtı, kamera önünde dans etti.