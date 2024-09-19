20 Eylül 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail'den Hizbullah hedeflerine kapsamlı hava saldırısı!
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu akşam İsrail jetlerinin Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait 30 füze platformu ile diğer altyapıyı vurduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 kadar füze rampasının hedef alındığı aktarıldı. IDF ayrıca, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah'a ait birkaç binanın ve bir silah deposunun vurulduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınında yaşanan saldırıya ilişkin Gazeteci Güngör Yavuz Aslan açıklamalarda bulundu. İsrail'in Hizbullah'ın aldatmak için koyduğu maketleri vurduğunu ifade eden Aslan Güney Lübnan'ın yoğun bir şekilde vurulduğunu ifade etti.