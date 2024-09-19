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İsrail'den Hizbullah hedeflerine kapsamlı hava saldırısı!

İsrail'den Hizbullah hedeflerine kapsamlı hava saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 23:11
Güncelleme:19.09.2024 23:22
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu akşam İsrail jetlerinin Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait 30 füze platformu ile diğer altyapıyı vurduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 kadar füze rampasının hedef alındığı aktarıldı. IDF ayrıca, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah'a ait birkaç binanın ve bir silah deposunun vurulduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınında yaşanan saldırıya ilişkin Gazeteci Güngör Yavuz Aslan açıklamalarda bulundu. İsrail'in Hizbullah'ın aldatmak için koyduğu maketleri vurduğunu ifade eden Aslan Güney Lübnan'ın yoğun bir şekilde vurulduğunu ifade etti.
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