İsrail’den Gazze’ye kara saldırısı! Kuzeyden güneye göç başladı

Soykırım devleti İsrail Gazze'de sivillere yönelik saldırılarında yeni aşamaya geçti. ABD basınında yer alan bilgilere göre, tanklar Gazze'ye girerken hava saldırıları da arttı. Öte yandan kısmı olarak kuzeyden güneye göç de başladı. Gelişmeleri AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan önemli değerlendirmelerde bulundu.

