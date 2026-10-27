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Netanyahu için kritik seçim günü! İsrail sandık başında: Anketler ve olası senaryolar ne söylüyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Netanyahu için kritik seçim günü! İsrail sandık başında: Anketler ve olası senaryolar ne söylüyor?

İsrail'de parlamento seçimleri ve ABD'deki seçim süreci dünya gündeminde. Netanyahu'nun seçim kampanyasında İran savaşı ve nükleer tehdit söylemleri öne çıkarken gözler anketlere, muhalefetin tutumuna ve seçim sonrasında oluşabilecek siyasi tabloya çevrildi. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında İsrail'deki seçim atmosferini, adayların açıklamalarını ve olası senaryoları değerlendirdi.

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