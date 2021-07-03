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İsrail yine saldırdı! Filistin Kızılayı duyurdu: Gerçek ve plastik mermi kullanıldı

İHA
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Giriş: 03.07.2021 00:44
Güncelleme:03.07.2021 00:44
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine yönelik düzenlenen gösterilere müdahalesinde 294 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada 3 kişinin gerçek mermiyle, 84'ünün de plastik mermiyle yaralandığını belirtildi.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beita beldesinde Filistinliler, Yahudi yerleşimlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. İsrail güçleri göstericilere gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle, 84'ünün de plastik mermiyle yaralandığını belirterek, toplamda 294 kişinin yaralandığını açıkladı. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.



Yaralılar, Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesine kaldırılırken, İsrail güçleri doğrudan Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı da gaz bombasıyla hedef aldı. Ambulansta görevli sağlık çalışanı Kayed Omran yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her cuma, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci bulunduğu tahmin ediliyor.

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