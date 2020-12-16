İsrail ve ABD "David’in Sapanı" füze savunma sistemini test etti

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Füze Savunma Ajansı ile birlikte füze savunma sistemi olan David’in Sapanı’nın gelişmiş bir versiyonunu test etti.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Füze Savunma Ajansı ile birlikte füze savunma sistemi olan David'in Sapanı'nın gelişmiş bir versiyonunun test edildiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, savunma sistemi ile seyir füzeleri ve balistik füzeleri imha etmek için bir dizi önleme testinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakanlık, başarılı şekilde tamamlanan denemelerin İsrail'in bölgedeki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini savunma kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oluşturacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı, "Dünyada ilk defa farklı savunma sistemlerinden farklı önleme menzillerine sahip füzeler fırlatıldı. Önleme füzeleri, fırlatılan tüm füzeleri imha etti" dedi.



İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başarılı deneyler, yakından ve uzaktan gelen tehditlere karşı önemli bir savunmadır" ifadelerini kullandı.