İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı sivili araca bağlayıp…

İsrail Gazze'de sürdürdüğü soykırımda insanlık sınırlarını aştı. Son olarak Gazze'de Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca sivili katleden İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da akılalmaz bir vahşete imza attı. Yaralı bir sivili zırhlı araca bağlayıp gezdiren İsrail ordusunun o görüntüleri infial yarattı.

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