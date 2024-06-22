22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı sivili araca bağlayıp…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2024 19:26
Güncelleme:22.06.2024 19:43
İsrail Gazze'de sürdürdüğü soykırımda insanlık sınırlarını aştı. Son olarak Gazze'de Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca sivili katleden İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da akılalmaz bir vahşete imza attı. Yaralı bir sivili zırhlı araca bağlayıp gezdiren İsrail ordusunun o görüntüleri infial yarattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivilleri araca bağlayıp canlı kalkan yaptılar!
Sivilleri araca bağlayıp canlı kalkan yaptılar!
Tokyo’da Filistin’e destek gösterisi!
Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi!
İsviçre’de sel ve toprak kayması
İsviçre’de sel ve toprak kayması
Rusya Kuzey Kore’ye silah mı yerleştirecek?
Rusya Kuzey Kore'ye silah mı yerleştirecek?
Bakkala ateş açıldı: 3 ölü, 10 yaralı
Bakkala ateş açıldı: 3 ölü, 10 yaralı
Gözlerinde işkencenin izi kaldı!
Gözlerinde işkencenin izi kaldı!
Balkanlar’da enerji krizi!
Balkanlar'da enerji krizi!
Orta Amerika’da şiddetli yağış: 30 ölü
Orta Amerika’da şiddetli yağış: 30 ölü
NATO’da Rutte dönemi başlıyor!
NATO’da Rutte dönemi başlıyor!
Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto!
Yahudiler'den İsrail'in o hizmetine protesto!
Rusya’da petrol rafinesine drone saldırısı!
Rusya’da petrol rafinesine drone saldırısı!
İklim aktivistlerinden Taylor Swift’in uçağına eylem!
İklim aktivistlerinden Taylor Swift’in uçağına eylem!
Daha Fazla Video Göster