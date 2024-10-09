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İsrail Lübnan'ın güneyini işgal ediyor

İsrail Lübnan'ın güneyini işgal ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 16:25
İsrail Güney Lübnan'ı 4 farklı noktadan işgal ediyor. Hizullah güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu ise sınıra yaklaşık 1 km mesafede yer alan Marun El Ras tepesini ele geçirdi. Ve tepeye bayrak dikti.
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