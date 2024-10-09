İsrail Lübnan’ın güneyini işgal ediyor

İsrail Güney Lübnan'ı 4 farklı noktadan işgal ediyor. Hizullah güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu ise sınıra yaklaşık 1 km mesafede yer alan Marun El Ras tepesini ele geçirdi. Ve tepeye bayrak dikti.