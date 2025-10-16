İsrail Lübnan’ı vurdu! Bölgede son durum ne?

16 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 23:03
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Mazraat Sinay köyü yakınlarındaki Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın geçen yıl yaşanan çatışmalarda yıkılan tesislerini yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir tesisin bulunduğu ifade edildi. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu aktararak saldırıların Hizbullah'ı zorlamaya yönelik olduğunu belirtti.
