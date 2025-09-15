İsrail Gazze’deki en yüksek binayı yıktı

İsrail, Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi’ni düzenlediği hava saldırısı ile yıktı. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi binanın tahliye edildiğini ifade ederek, binada Filistinli ailelerin yanı sıra medya ofisleri ile ticari işletmelerin genel merkezlerinin bulunduğunu aktardı. Al-Ghafri Kulesi’ne yönelik hava saldırısı anbean kayıt altına alındı. Öte yandan İsrail, Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarında bugüne kadar çok katlı 70 binayı yıktı, 120’sine ise ağır hasar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN