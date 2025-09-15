15 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Dünya Videoları İsrail Gazze'deki en yüksek binayı yıktı
İsrail Gazze’deki en yüksek binayı yıktı

İsrail Gazze'deki en yüksek binayı yıktı

Giriş: 15.09.2025 19:11
Giriş: 15.09.2025 19:11
İsrail, Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi’ni düzenlediği hava saldırısı ile yıktı. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi binanın tahliye edildiğini ifade ederek, binada Filistinli ailelerin yanı sıra medya ofisleri ile ticari işletmelerin genel merkezlerinin bulunduğunu aktardı. Al-Ghafri Kulesi’ne yönelik hava saldırısı anbean kayıt altına alındı. Öte yandan İsrail, Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarında bugüne kadar çok katlı 70 binayı yıktı, 120’sine ise ağır hasar verdi.
