İsrail Gazze’de işgali genişletiyor! Kent abluka altına alınıyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin işgali için kara saldırısına başladı. Tanklar ve tümenler kentin iç bölgelerine ilerlerken, gece saatlerinde başlayan saldırılarda birçok nokta hem havadan hem de karadan hedef alındı. Tank atışlarıyla ayakta kalan son binalar da yıkılırken, İsrail şu anda iki tümeni operasyona dahil etti, önümüzdeki günlerde üçüncü tümen de katılacak. İşgal nedeniyle 1 milyon Filistinli güneye geçmeye zorlanıyor ve nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı göç etti. İsrail’in saldırılarında Gazze’den 35’i çocuk 38 Filistinli hayatını kaybederken, ev ve binalar topçu ateşi ve patlayıcı robotlarla vuruluyor. Son 24 saatte can kaybı 59 artarak 64 bin 964’e yükseldi.

