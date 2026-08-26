-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk bilgiyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

10 yıl sonra ortaya çıktı: Denizolgun boğularak öldürülmüş olabilir
Sonraki Video
10 yıl sonra ortaya çıktı: Denizolgun boğularak öldürülmüş olabilir
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar