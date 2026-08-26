Suriye'de "terör defteri" kapandı: Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündemde

Suriye'de kritik bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü YPG/SDG, bağımsız silahlı yapı olarak kendisini feshettiğini ve güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu. Gelişmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Erdoğan, 11 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti yapılanmasına izin verilmeyeceğini vurgulamıştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Merve Tepe'nin sorularını yanıtlayarak Suriye'deki yeni süreci ve Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki o tarihi sözlerini değerlendirdi.