Altın yükselecek mi, düşecek mi? 26 Ağustos gram altın fiyatları

Altın fiyatları 26 Ağustos Çarşamba gününe nasıl başladı? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın yatırımcısı hangi gelişmeleri takip etmeli? Son haftalarda yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarının yönüne çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 26 Ağustos piyasalarını değerlendirdi. Erdem, altın, döviz, borsa, gümüş ve petrol piyasalarındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.