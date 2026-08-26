Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde bilirkişi raporu! "Doğal ölüme dair objektif delil yok"

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş ve ilk otopsi sürecinde görev alan doktorlar ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yürütülürken bilirkişi raporunda, "Doğal ölüm olduğuna dair objektif delil yok, ağız ve burnun kapatılarak soluğun kesilmiş olması mümkün" değerlendirmesine yer verildi. Rapordaki değerlendirme gözleri cinayet ihtimaline çevirdi. A Haber muhabiri Şener Çetin, soruşturmada ortaya çıkan yeni ayrıntıları canlı yayında aktardı.