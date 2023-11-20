İsrail desteği ters tepti! ABD Başkanı Biden son anketlerde Trump'ın gerisinde kaldı

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de katliam sürerken İsrail'in en büyük destekçisi durumunda. Ancak Gazze politikası nedeniyle son anketlere göre Biden'a destek giderek düşüyor. Son durumu A Haber canlı yayınına katılan Mustafa Tanyeri değerlendirdi.

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