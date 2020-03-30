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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya koronavirüs (corona virus) şoku! |Video
Dünyada hızla yayılan ve her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.
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