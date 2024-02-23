23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İspanya’da 14 katlı binada yangın: 14 ölü! 19 kişi kayıp

İspanya’da 14 katlı binada yangın: 14 ölü! 19 kişi kayıp

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2024 18:42
İspanya'nın Valensiya kentinde korku dolu anlar yaşandı. 14 katlı binada yangın çıktı en az 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp. Kimi yardım bekledi. Kimi canını kurtarmak için balkondan balkona atladı. Çoğu merdivenlerle kurtarıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanches sosyal medyadan açıklama yaptı, "Korkunç yangından dolayı dehşete düştüm." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son anketlerde Trump yine Biden’ın önüne geçti
Son anketlerde Trump yine Biden'ın önüne geçti
Alevler binayı sardı! Ölü ve kayıplar var
Alevler binayı sardı! Ölü ve kayıplar var
ABD ve Çin arasında Tayvan gerilimi
ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi
100’den fazla araç birbirine girdi
100’den fazla araç birbirine girdi
Morga kaldırılırken canlandı!
Morga kaldırılırken canlandı!
Putin’den Batı’ya gözdağı
Putin’den Batı’ya gözdağı
Korkunç olay! Kum çocukları yuttu
Korkunç olay! Kum çocukları yuttu
Gazze Şeridine yönelik saldırlar devam ediyor!
Gazze Şeridine yönelik saldırlar devam ediyor!
Macaristan İsveç’ev onay verecek mi?
Macaristan İsveç’ev onay verecek mi?
Biden, Putin’e ağır küfretti
Biden, Putin’e ağır küfretti
Prens William mı, Harry mi?
Prens William mı, Harry mi?
Assange destekçileri mahkeme önünde!
Assange destekçileri mahkeme önünde!
Daha Fazla Video Göster