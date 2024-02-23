23 Şubat 2024, Cuma
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İspanya’da 14 katlı binada yangın: 14 ölü! 19 kişi kayıp
İspanya'nın Valensiya kentinde korku dolu anlar yaşandı. 14 katlı binada yangın çıktı en az 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp. Kimi yardım bekledi. Kimi canını kurtarmak için balkondan balkona atladı. Çoğu merdivenlerle kurtarıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanches sosyal medyadan açıklama yaptı, "Korkunç yangından dolayı dehşete düştüm." dedi.